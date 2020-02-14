Мария Кожевникова оказалась с сыном в больнице

Артистка пояснила, что ее сын Василий подхватил вирус. Об этом она написала в своей соцсети.

"У нас вирус, и нам трудно, потому что иммунитет после ветрянки ослаблен! Но Василек, хоть и вредничает, держится молодцом! Боец", — написала актриса.

Кроме этого, Мария Кожевникова пожелала своим подписчикам здоровья для их детей. Она порекомендовала не посещать сейчас с детьми места массового скопления народа. Фанаты в ответ поддержали артистку и пожелали ее ребенку быстрейшего выздоровления.

Напомним, Мария Кожевникова с супругом Евгением Васильевым воспитывают троих сыновей — шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и двухлетнего Василия.