Артистка пояснила, что ее сын Василий подхватил вирус. Об этом она написала в своей соцсети.
"У нас вирус, и нам трудно, потому что иммунитет после ветрянки ослаблен! Но Василек, хоть и вредничает, держится молодцом! Боец", — написала актриса.
Кроме этого, Мария Кожевникова пожелала своим подписчикам здоровья для их детей. Она порекомендовала не посещать сейчас с детьми места массового скопления народа. Фанаты в ответ поддержали артистку и пожелали ее ребенку быстрейшего выздоровления.
Напомним, Мария Кожевникова с супругом Евгением Васильевым воспитывают троих сыновей — шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и двухлетнего Василия.
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