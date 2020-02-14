Вера Брежнева призналась в закрашивании седых волос

Известная певица и актриса Вера Брежнева призналась, что закрашивает седые волосы. При этом она отметила, что никогда не делала пластику груди.

Недавно экс-солистка "ВИА Гры" поделилась несколькими селфи, которые высоко оценили ее фанаты. На фото Брежнева предстала в наряде с открытыми плечами. Платье весьма выгодно подчеркнуло формы певицы. Образ знаменитости также дополнило шикарное бриллиантовое колье.

В комментарии к публикации Вера Брежнева отметила, что готова отпраздновать 14 февраля. Многие решили, что перед праздником певица решила увеличить себе грудь, поэтому прибегла к операции. Но в комментариях она ответила поклонникам, что не делала этого, но седые волосы пришлось закрасить.