Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что не пойдет на программу телеведущей Ксении Собчак.
На видео, размещенном в Telegram-канале журналистки и продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, дипломат заявила, что не может уважать "блондинку в шоколаде".
Небольшое видео Канделаки сняла, чтобы анонсировать интервью с Марией Захаровой, которое появилось в эфире радио "Комсомольская правда" накануне.
"На передачу к Собчак пойдешь?" — внезапно спросила журналистка.
"Нет, Тина, я хожу только к интересным, умным людям, которых уважаю. И я открыто говорю об этом. Я не хожу к людям, которых не могу уважать, вот и все", - сказала представитель МИД.
В ответ Канделаки поинтересовалась, смотрела ли Захарова телепередачу Ксении Собчак.
"Я не могу это смотреть, это невозможно смотреть! Я хотела, но у меня не получилась", - призналась дипломат.
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