Захарова: Программу Собчак смотреть невозможно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что не пойдет на программу телеведущей Ксении Собчак.

На видео, размещенном в Telegram-канале журналистки и продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, дипломат заявила, что не может уважать "блондинку в шоколаде".

Небольшое видео Канделаки сняла, чтобы анонсировать интервью с Марией Захаровой, которое появилось в эфире радио "Комсомольская правда" накануне.

"На передачу к Собчак пойдешь?" — внезапно спросила журналистка. "Нет, Тина, я хожу только к интересным, умным людям, которых уважаю. И я открыто говорю об этом. Я не хожу к людям, которых не могу уважать, вот и все", - сказала представитель МИД.

В ответ Канделаки поинтересовалась, смотрела ли Захарова телепередачу Ксении Собчак.