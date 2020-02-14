Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России Лев Лещенко рассказал журналистам, какую сумму составляют его пенсионные выплаты.

Певец сообщил, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей, передает "Вечерняя Москва".

"Эта сумма больше, чем у многих людей", — добавил Лещенко.

Артист также пояснил, что к пенсии ему как народному артисту и лицу с четырьмя орденами всех степеней — государственной наградой "За заслуги перед Отечеством" — начисляются различные надбавки.

Кроме этого, Лещенко отметил, что кроме пенсии он получает гонорары за свои произведения. Также он продолжает вести трудовую деятельность и активный образ жизни.