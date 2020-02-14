Народный артист России Лев Лещенко рассказал журналистам, какую сумму составляют его пенсионные выплаты.
Певец сообщил, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей, передает "Вечерняя Москва".
"Эта сумма больше, чем у многих людей", — добавил Лещенко.
Артист также пояснил, что к пенсии ему как народному артисту и лицу с четырьмя орденами всех степеней — государственной наградой "За заслуги перед Отечеством" — начисляются различные надбавки.
Кроме этого, Лещенко отметил, что кроме пенсии он получает гонорары за свои произведения. Также он продолжает вести трудовую деятельность и активный образ жизни.
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