Критик Соседов рассказал о разнице состояний Фриске и Заворотнюк

Известный музыкальный критик Сергей Соседов, давая интервью одному из изданий, сравнил заболевания Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске, умершей в 2015 году от рака.

По словам Соседова, у Фриске была иная ситуация.

"Там все произошло стремительно: болезнь шла скоротечно, динамика была очень мощной. А в ситуации с Заворотнюк как будто все стабилизировалось, все находится в застое, на точке замерзания. У нее стабильно тяжелое состояние. Но если сравнить с тем, что было, стало лучше. Мне известно, что было крайне плохо", — поделился он.

Кроме этого, Сергей Соседов высказался о роли генетики в развитии сложных заболеваний.

"Это первая причина всех болезней. Второй причиной выступает образ жизни и среда обитания. В таком крупном городе, как Москва, люди более слабые, чем в селах", — заключил журналист.

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