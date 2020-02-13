Малахов пригласил на съемки дочь Заворотнюк

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна будет участвовать в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Дочь расскажет правду о состоянии Заворотнюк

Как передает Газета.Ру, по информации ряда источников, Малахов спросит у девушки о том, как в настоящее время чувствует себя ее мать.

Напомним, тревожные сообщения о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе "рак мозга" появились в СМИ в августе прошлого года. При этом родные актрисы ее диагноз не раскрывают, только намекают, что актриса сейчас борется с тяжелым заболеванием.