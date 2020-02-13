Игорь Матвиенко: Мне надоело продвигать артистов

Известный продюсер Игорь Матвиенко, отметивший 6 февраля 60-летний юбилей, накануне устроил пресс-конференцию, где раскрыл свои планы на будущее. Как выяснилось, продюсировать исполнителей ему больше не интересно.

"Группа, исполнитель, певица — я, скорее всего, уже слишком стар для этого, немного мне это надоело, — признался Игорь Матвиенко. - Да и музыка теперь совсем другая, она превратилась в белый шум…. Множество треков вокруг, в которых все теряется", — заявил продюсер.

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По его словам, Матвиенко уже переключился на преподавание. В своей академии он учит будущих музыкальных продюсеров и певцов. И в его планах — расширение этого направления деятельности.