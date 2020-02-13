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Игорь Матвиенко: Мне надоело продвигать артистов

Шоу-бизнес

Известный продюсер Игорь Матвиенко, отметивший 6 февраля 60-летний юбилей, накануне устроил пресс-конференцию, где раскрыл свои планы на будущее. Как выяснилось, продюсировать исполнителей ему больше не интересно.

"Группа, исполнитель, певица — я, скорее всего, уже слишком стар для этого, немного мне это надоело, — признался Игорь Матвиенко. - Да и музыка теперь совсем другая, она превратилась в белый шум…. Множество треков вокруг, в которых все теряется", — заявил продюсер.

"Я хочу построить "город музыки" в Москве

По его словам, Матвиенко уже переключился на преподавание. В своей академии он учит будущих музыкальных продюсеров и певцов. И в его планах — расширение этого направления деятельности.

"Я хочу построить "город музыки" в Москве на Нижних Мневниках, это сегодня мой основной проект, — пояснил Матвиенко. - Фундамент уже заложили, теперь нужно построить академию и общежитие для обучающихся, думаю, за несколько лет эта работа будет завершена. Для музыки, а особенно, для поп-направления, в отличие от кино, у нас предпринимается крайне мало. По моему мнению, нас немного обделяют в этом плане, хотя поп-музыка в настоящее время пользуется большой популярностью".

Темы планы юбилей продюсер игорь матвиенко
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