Ветлицкая появилась на Big Love Show в платье за 339 тысяч

55-летняя исполнительница появилась на популярном концерте в платье от известного дизайнера Филиппа Пляйна. Это платье стоит в интернет-магазине 339500 рублей.

Также отмечается, что решив вернуться на сцену после 15 лет отсутствия, Наталья Ветлицкая осуществила эксперимент со своим имиджем. Певица сделала модную стрижку и покрасила волосы в розовый оттенок.

Big Love Show стал одним из первых крупных концертов, в которых Ветлицкая приняла участие после начала выступлений в России после длительного перерыва. Ради такого мероприятия звезда не стала экономить и выбрала дорогостоящий наряд.