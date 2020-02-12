Дочь Волочковой снова появилась на публике с мачехой

14-летняя дочь балерины Анастасии Волочковой, Ариадна, пришла на премьерный показ кинофильма "Лед-2" с мачехой — ведущей программы "Утро России" Еленой Николаевой.

В последнее время девочка все чаще выходит на публику с гражданской женой своего отца Игоря Вдовина. Как отмечает сама Волочкова, всему виной подростковый возраст, — сейчас ей им с Ариадной трудно найти общий язык. Также балерина убеждена, что дочери на нее наговаривают.

Как пишет Рамблер, ранее Ариадна уже ходила на светские мероприятия вместе с Николаевой. Так, вместе они появились на премьерах фильмов "Король Лев" и "Девушки бывают разные". Новогодние праздники Ариадна тоже проводила с отцом и его подругой в Хельсинки, в то время как Волочкова была на отдыхе в Таиланде.