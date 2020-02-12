Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей

Артистка Елена Степаненко получила от бывшего супруга, юмориста Евгения Петросяна, 1 миллиард рублей. Средства артист перевел бывшей супруге несколькими транзакциями в конце 2017 года.

Выписку с банковского счета, возможно, принадлежащего Петросяну, обнаружили журналисты. Счет является действующим, а в настоящее время там находится около двух миллиардов рублей.

Как пишет "Комсомольская правда", судебные приставы, очевидно, ничего не знают об этом счете.

Издание отмечает, что сейчас Петросян предоставил свободный доступ ко всем своим банковским счетам молодой супруге — Татьяне Брухуновой, и та на правах законной жены может снимать любую сумму.