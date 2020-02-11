Жанна Эппле рассказала о романе с актером Валерием Гаркалиным

Актриса Жанна Эппле призналась, что у нее был тайный роман с актером Валерием Гаркалиным.

История "отношений без будущего" была рассказана в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". Несмотря на взаимную тягу друг к другу, ее герои прекрасно осознавали, что не имеют права разрушать свои семейные союзы. Гаркалин был женат на Екатерине Викторовне, своей преподавательнице из училища Гнесиных, которая, как отметила их единственная долгожданная дочь Ника, "всегда сохраняла веру в него". Выхаживая супруга после инфарктов, она недоглядела симптомы рака у себя и скончалась в 2009-м году.

Обманутый супруг

Сама Жанна Эппле также была замужем, а в тот период ждала ребенка от мужа — кинооператора Ильи Фрэза. Влюбленным удалось победить возникшее чувство, но для этого потребовалось время, пояснила артистка.