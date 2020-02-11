Бывшая теннисистка Анна Курникова родила третьего ребенка от испанского певца Энрике Иглесиаса. Об этом стало известно от брата артиста, который признался о пополнении в семье в эфире испанской радиостанции. Мужчина отказался сообщить пол ребенка.
Сама пара еще никак не прокомментировала эту информацию.
Напомним, в 2017 году Курникова родила Иглесиасу близнецов Люси и Николаса.
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