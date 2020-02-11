Алену Водонаеву разыскивает Федеральная налоговая служба

Московское управление Федеральной налоговой службы разыскивает телеведущую Алену Водонаеву, которая недавно оказалась фигуранткой скандала.

В ведомстве сообщили, что девушка задолжала налоги за автомобиль в размере почти 45 тысяч рублей. Долг за дом составил 1,5 тысячи рублей.

Ранее Водонаеву уже вызывали в полицию из-за ее высказывания о материнском капитале. Напомним, телеведущая негативно высказалась об инициативе выплачивать материнский капитал за первого ребенка, обозвав жителей страны "быдлом".