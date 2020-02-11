Экс-жительница "Дома-2" Алена Водонаева вызвана на допрос в полицию.
Основание — проводимая проверка ее высказываний о "рожающем быдле", материнском капитале, "семьях, рожающих в нищете рабов государству" на наличие в них признаков состава преступления по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Об этом сегодня сообщил канал РЕН ТВ. Информацию подтвердила адвокат Водонаевой Катерина Гордон.
По информации ТК, заявление на модель написал некий "гражданин Панкратов". Встреча блогера с правоохранителями назначена на 13 февраля.
Как отмечается в материале телеканала, тексты, опубликованные Водонаевой в соцсети, пройдут экспертизу, по результатам которой им будет дана правовая оценка.
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Статья 282 УК РФ
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"Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"
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Санкции: наказание в виде
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