Собчак раскритиковала Канделаки на "Вечернем Урганте"

Телеведущая Ксения Собчак стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Во время эфира шоумен и гостья говорили колкости о коллегах и рабочих проектах Ксении.

В ходе беседы Собчак, в частности, иронично высказалась о своей оппонентке, генеральном продюсере канала "Матч ТВ" Тине Канделаки. Ксения считает, что повальное увлечение Канделаки спортом никоим образом не отразилось на ее фигуре и внешний вид генерального продюсера "не очень".

В ответ на эту реплику Ургант сказал, что "пошла собчатина", и заметил, что это высказывание "классической Собчак" и "оскорбляет женщин", но это только рассмешило телеведущую.

Когда Ксения попыталась оправдаться и пояснила, что тепло относится к Тине Канделаки, ведущий программы попросил Собчак приберечь такого рода речи для новой предвыборной программы.