Собчак негативно высказалась о методах воспитания детей Рудковской

Телеведущая Ксения Собчак стала героиней нового выпуска шоу "Вечерний Ургант". В телеэфире она обсудила с Иваном свой недавний отдых с сыном и супругом в Куршевеле.

По рассказу Ксении, в этом году 3-летний Платон впервые встал на лыжи. Видеоролик с успехами ребенка Собчак выложила в соцсетях.

При этом телеведущая отметила, что она не планирует давить на мальчика, чтобы он занимался с большим усердием. В беседе с Ургантом Собчак также заявила, что она не разделяет подходы к воспитанию детей продюсера Яны Рудковской.