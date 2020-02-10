Телеведущая Ксения Собчак стала героиней нового выпуска шоу "Вечерний Ургант". В телеэфире она обсудила с Иваном свой недавний отдых с сыном и супругом в Куршевеле.
По рассказу Ксении, в этом году 3-летний Платон впервые встал на лыжи. Видеоролик с успехами ребенка Собчак выложила в соцсетях.
При этом телеведущая отметила, что она не планирует давить на мальчика, чтобы он занимался с большим усердием. В беседе с Ургантом Собчак также заявила, что она не разделяет подходы к воспитанию детей продюсера Яны Рудковской.
Я не Рудковская и не поддерживаю жесткие методы воспитания
- уточнила Ксения.
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