Организаторы без причины отменили концерты Наргиз

Популярная исполнительница Наргиз сообщила о том, что организаторы отменили ее выступления в Краснодаре и Ростове-на-Дону, при этом не объяснив причин своих поступков.

Певица отметила, что теперь ее поклонники не могут вернуть деньги за приобретенные билеты, поскольку продавцы ждут, пока эти средства им не возвратят организаторы.

Она также добавила, что промоутеры сначала дали рекламу по проведению концертов, а после сами же их отменили, не возвратив людям, купившим билеты, деньги. В результате виноватой оказалась сама певица. По ее мнению, есть некоторые люди, заинтересованные в том, чтобы уничтожить ее ее и морально, и творчески.

Наргиз убеждена, что именно эти недоброжелатели организовали всю эту ситуацию с отменой ее выступлений. Она также полагает, что они виновны в ее травле в социальных сетях.