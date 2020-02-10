Ранее Ксения Собчак выложила видеозапись, на которой она дурачится под музыку за рулем автомобиля.
"Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь "Технологию", - написала телеведущая под видео.
"Но не забыла сделать губки "уточкой", - написал под видео Виторган.
Поклонники Собчак неоднозначно восприняли то, что ее бывший муж продолжает следить за публикациями своей экс-жены даже после развода.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".