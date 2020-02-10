Ранее Ксения Собчак выложила видеозапись, на которой она дурачится под музыку за рулем автомобиля.

"Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь "Технологию", - написала телеведущая под видео.

"Но не забыла сделать губки "уточкой", - написал под видео Виторган.