Адвокат: дочь Успенской не может отвечать за свои поступки

Дочь популярной исполнительницы Любови Успенской Татьяна Плаксина "не способна отвечать за свои поступки, пояснил в эфире шоу "Звезды сошлись" бывший представитель певицы, адвокат Александр Бенхин.

Напомним, ранее Плаксина заявила, что мать нападала на нее, наносила побои, из-за чего она ее боится. Впоследствии Успенская рассказала, что ее дочь улетела в США.

"Татьяна Плаксина не может отвечать за то, что говорит. Она неадекватная, она болеет", — заявил Бенхин.

Также он добавил, что у Плаксиной "диагноз, который не может давать ей право утверждать что-либо от своего имени".