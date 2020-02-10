Минаев объяснил, почему Муромов обвинил Пугачеву в крахе карьеры

Ранее певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в том, что она загубила его карьеру, запретив показывать его выступления на телевидении.

Артист, якобы, располагает сведениями, что Примадонна даже платила деньги телевизионщикам, чтобы они снимали с эфира его выступления и ставили "нужных людей". Скандал, который разразился вокруг высказывания Муромова прокомментировал музыкант Сергей Минаев.

"Больные старые люди что-то друг на друга имеют. Пусть они сами объясняют, если неудачно или удачно пошутили. Я не знал, что он там пошутил, в сердцах сказал. Человек уже в возрасте и надо относиться к этому с пониманием", - высказался Минаев.

Критик Сергей Соседов также высказывался о словах Муромова. Он назвал его "смешным" и рассказал, что