Лободу высмеяли за публикацию поста о "нелегкой жизни артиста"

Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram снимок мозоли на ноге и написала о "тяжелой жизни артиста". Публикация певицы вызвала критику среди ее подписчикам, большинство которых представляют обычный рабочий класс.

"После 17 часов полёта сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3:30 ночи. Проснулась в восемь, примерка костюмов, снова репетиция. Пять часов отзанимались, и вот уже генеральный прогон, макияж, причёска, выступление! Вернулась домой к часу ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги", - написала Лобода под фотографией.

Подписчики сразу же начали вспоминать профессии, которые намного сложнее, и к тому же малооплачиваемые. У певицы иронично спросили, работала ли она на стройке или в шахте.