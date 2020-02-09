Блогер Лена Миро обвинила Ларису Гузееву в алкоголизме и заявила, что 19-летней дочери телеведущей становится из-за этого все хуже. Ранее СМИ обратили внимание на публикации Ольги Бухаровой в Instagram.

"Дочь Гузеевны устроила погром в комнате, объяснив, что не хочет жить. Девочка ранее вела себя не вполне адекватно, но вечно пьяненькая Лариса на все махала рукой - мол, пройдет. Вот только "девочке" уже 19 лет. На минуточку - 19! Перед нами вполне себе взрослая и половозрелая женщина. Но для Ларисы Гузеевой, которая занята то телевизором, то страдает похмельем, ее дочь Ольга до сих пор подросток", - написала Миро.