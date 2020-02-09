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Фанаты подозревают Бузову и Манукяна в тайной свадьбе

Шоу-бизнес

Фанаты Ольги Бузовой обратили внимание на кольцо, которое появилось на пальце певицы. Ранее СМИ сообщали, что возлюбленный артистки Давид Манукян сделал предложение Ольге Бузовой. Также сообщалось, что певица ответила положительно на предложение блогера.

Поклонники Бузовой считают, что пара скрыла от общественности торжество, поскольку обычно кавалеры надевают кольцо на безымянный палец только после свадьбы. 

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