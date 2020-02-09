Фанаты Ольги Бузовой обратили внимание на кольцо, которое появилось на пальце певицы. Ранее СМИ сообщали, что возлюбленный артистки Давид Манукян сделал предложение Ольге Бузовой. Также сообщалось, что певица ответила положительно на предложение блогера.
Поклонники Бузовой считают, что пара скрыла от общественности торжество, поскольку обычно кавалеры надевают кольцо на безымянный палец только после свадьбы.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".