Мария Кожевникова сообщила, что обнаружила на своем теле неизвестные высыпания. Примечательно, что дерматологи до сих пор не могут поставить ей диагноз. Актриса даже обратилась к своим подписчикам за советом.

"Мой год Крысы решил меня проверить по полной программе. Я, уже болевшая ветрянкой, обнаружила у себя высыпания. Одно, два, пять, десять, и с каждым днем все больше и больше... и исключительно на ребрах и животе. Начитавшись всякой информации, подумала, что у меня опоясывающий лишай. Но мой диагноз не подтвердился, хотя врачи так и не могут конкретно сказать, что это. Чесалось страшно, хотя с помощью лекарства быстро прошло", - написала Кожевникова в Instagram.