"Невменяемая": Распутина о дочери Успенской

Маша Распутина высказалась о недавнем скандале между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной. Ранее Плаксина сделала публичное заявление, обвинив свою мать в насилии.

"Это личная трагедия Любови. Я ее дочку никогда не видела, но она точно невменяема", - прокомментировала инцидент Распутина.

Певица также рассказала, что очень хорошо понимает Успенскую, поскольку в течение долгих 12 лет сама не могла найти общий язык с дочерью Лидой, однако четыре года назад им удалось простить друг друга.