Отец Началовой рассказал о слезах дочери перед смертью

Отец Юлии Началовой Виктор выступил автобиографическую книгу под названием "Юлия Началова. Письма отца к дочери". В книге он вспоминает о самых темных днях в своей жизни.

Врачи говорили Виктору Началову, что его дочь способна справиться с недугом и будет жить. Однажды он подошел к дочери, которая находилась в коме, и начал гладить ее волосы. Он убеждал ее, что все будет хорошо и в этот момент она начала плакать.