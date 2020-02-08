Отец Юлии Началовой Виктор выступил автобиографическую книгу под названием "Юлия Началова. Письма отца к дочери". В книге он вспоминает о самых темных днях в своей жизни.
Врачи говорили Виктору Началову, что его дочь способна справиться с недугом и будет жить. Однажды он подошел к дочери, которая находилась в коме, и начал гладить ее волосы. Он убеждал ее, что все будет хорошо и в этот момент она начала плакать.
"Я стою около тебя и глажу твои волосы. "Юля, ты ведь видишь и слышишь меня, правда? Ты - боец. Ты победишь свою болезнь. Все будет хорошо. У нас впереди еще столько". И вдруг я вижу, как из глаз твоих катятся слезы. Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила, Юля?", - задался вопросом в книге Виктор Началов.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.