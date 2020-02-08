Муромов рассказал, как Пугачева "убирала" ненужных артистов с эстрады

Певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в своих неудачах на эстраде. По его словам, Примадонна платила телеканалам за то, чтобы они показывали "правильных" артистов.

"Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла", - заявил Муромов.

Певец утверждает, что Алла Пугачева использовала все свои связи, чтобы убрать его со сцены. По его словам, она даже "платила зарплату" сотрудникам телевидения.