Телеканал RTVI заявил, что новое шоу "Док-Ток" на "Первом канале" полностью аналогично передаче Doc Talk, которая выходит на канале с осени 2019 года. Напомним, ведущими "Док-Ток" станут Ксения Собчак и Александр Гордон.

"Двое ведущих - мужчина и женщина, обсуждения человеческих историй и даже название один в один. Удивительно, но обещают говорить о том, что действительно волнует каждого. Что ж, действительно слегка волнует", - подчеркнули в RTVI.