Волочкова заявила об отмене своей свадьбы

Известная балерина Анастасия Волочкова стала гостьей "Вечернего шоу" Аллы Довлатовой. Там она пояснила, что ее свадьба, запланированная ранее на 20 октября, не состоится.

Ведущая принесла извинения перед артисткой, что ранее не смогла прийти на ее день рождения, и бесплатно предложила свои услуги тамады на бракосочетании Анастасии. Но в ответ на это Волочкова сказала, что дату свадьбы выбрала не она, а представители СМИ, и что торжественной церемонии в этот день не будет. Балерина отметила, она замуж выходить она и не планировала.