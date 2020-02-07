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СМИ: новая жена Петросяна стала похожа на Степаненко

Шоу-бизнес

Пятая официальная супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поменяла цвет волос. Пользователи социальных сетей уже заявили, что она стала похожа на предыдущую жену артиста - Елену Степаненко.

"Девушка прибегла к процедуре тонирования, немного осветлила волосы, но блондинкой ее назвать нельзя", - описывает перемены во внешности Брухуновой издание Life.

Свой цвет волос у Татьяны Брухуновой от природы темный, сейчас же они стали рыжеватого оттенка. Сама Брухунова изменениями оказалась довольна. Как считают ее подписчики, 30-летняя Татьяна после смены имиджа еще больше помолодела. Но некоторым показалось, что она теперь похожа на бывшую жену юмориста, артистку Елену Степаненко.

 

имидж елена степаненко евгений петросян татьяна брухунова
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