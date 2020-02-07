СМИ: новая жена Петросяна стала похожа на Степаненко

Пятая официальная супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поменяла цвет волос. Пользователи социальных сетей уже заявили, что она стала похожа на предыдущую жену артиста - Елену Степаненко.

"Девушка прибегла к процедуре тонирования, немного осветлила волосы, но блондинкой ее назвать нельзя", - описывает перемены во внешности Брухуновой издание Life.

Свой цвет волос у Татьяны Брухуновой от природы темный, сейчас же они стали рыжеватого оттенка. Сама Брухунова изменениями оказалась довольна. Как считают ее подписчики, 30-летняя Татьяна после смены имиджа еще больше помолодела. Но некоторым показалось, что она теперь похожа на бывшую жену юмориста, артистку Елену Степаненко.