Регина Дубовицкая рассказала о размере своей пенсии

Известная телеведущая Регина Дубовицкая озвучила размер своей пенсии. Бессменная ведущая программы "Аншлаг" призналась, что государство выплачивает ей 16 тысяч рублей в месяц.

"У меня пенсия составляет 16 тысяч рублей. Очевидно, я недостаточно известна, раз получаю такие деньги", — рассказала Дубовицкая корреспонденту Teleprogramma.pro. Также 71-летняя звезда пояснила, что в Москве на такие средства прожить нельзя.

"До старости лучше не доживать"

По признанию телеведущей, она не может жить без работы и с любовью относится к своему делу. Она также рассказала историю о пенсионерке, которая просит подаяние возле магазина, куда Дубовицкая ходит за покупкой продуктов.

Эта женщина всю жизнь была учительницей, а сейчас осталась одна. Телеведущая считает неправильным, что человек, всю жизнь проработавший педагогом, вынужден просить милостыню. Кроме этого, ведущая "Аншлага" заметила, что до старости лучше не доживать.