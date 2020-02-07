Известная телеведущая Регина Дубовицкая озвучила размер своей пенсии. Бессменная ведущая программы "Аншлаг" призналась, что государство выплачивает ей 16 тысяч рублей в месяц.
"У меня пенсия составляет 16 тысяч рублей. Очевидно, я недостаточно известна, раз получаю такие деньги", — рассказала Дубовицкая корреспонденту Teleprogramma.pro. Также 71-летняя звезда пояснила, что в Москве на такие средства прожить нельзя.
По признанию телеведущей, она не может жить без работы и с любовью относится к своему делу. Она также рассказала историю о пенсионерке, которая просит подаяние возле магазина, куда Дубовицкая ходит за покупкой продуктов.
Эта женщина всю жизнь была учительницей, а сейчас осталась одна. Телеведущая считает неправильным, что человек, всю жизнь проработавший педагогом, вынужден просить милостыню. Кроме этого, ведущая "Аншлага" заметила, что до старости лучше не доживать.
Находка оказалась уникальным комплексом, превосходящим все аналоги в Восточной Европе.