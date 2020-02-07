Дочь Успенской после скандала на ТВ сбежала в Америку

Известная певица Любовь Успенская ранее была обеспокоена состоянием своей дочери — Татьяны Плаксиной, которая находилась на Коста-Рике, упала с велосипеда и в результате сломала себе челюсть. И только недавно певица рассказала, что наследница все это время жила праздно.

Плаксина на телепрограмме оговорила мать и получила за это хороший гонорар

Так, Татьяна тратила много денег на съем элитного жилья и начала употреблять запрещенные препараты. Исполнительница подозревает, что к этому причастен ее бывший супруг Александр Плаксин, который все это время шантажировал певицу и отказывался давать ей развод.

А недавно Татьяна на телепрограмме Леры Кудрявцевой заявила, что мама держала ее насильно дома, душила и даже применяла физическую силу. От этих рассказов девушки сама Успенская находилась в шоке. Но позже Плаксина призналась, что сказать все это ее вынудили организаторы телешоу, и она извинилась перед матерью. Также девушка получила за участие в передаче хороший гонорар.

Что происходит сейчас с дочерью Успенской?

В настоящее время известно, что рядом с домом Любови Успенской сейчас постоянно дежурят медики. Простить дочь у нее пока не получилось. Также известно, что Татьяна покинула шикарный особняк матери. Она отправилась в Америку, к своему отцу, причем Успенская не стала препятствовать ей в этом. Она уверена, что сделала для дочери все возможное.