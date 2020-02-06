Известный журналист Андрей Малахов разводится с супругой Натальей Шкулевой и уже начал встречаться с подругой Ксении Собчак — Никой Белоцерковской.
Напомним, Наталья Шкулева является бренд-директором журнала Elle, дочерью медиаменеджера Виктора Шкулева и женой Андрея Малахова с 2011 года. В 2017-м году у супругов родился сын. Ника Белоцерковская издает журнал "Собака.ru" и, как пишут СМИ, дружит с Ксенией Собчак.
"Ходят слухи, что Малахов разводится со Шкулевой и уже подыскал ей замену — Белоцерковскую", — написала "Экспресс газета".
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