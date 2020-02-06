Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии

Главная сваха страны в телешоу "Давай поженимся!", Роза Сябитова, озвучила размер своей пенсии.

"У меня пенсия составляет 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства", — пояснила она, и добавила, что пенсии "всегда были небольшими".

Также она подчеркнула, что о пенсии нужно задумываться уже в момент получения первой заработной платы, и посоветовала не рассчитывать на помощь государства.

Как потопали, так и полопали

Кроме этого, Сябитова подвергла критике тех современных пенсионеров, которые жалуются на маленький размер пенсий.