Главная сваха страны в телешоу "Давай поженимся!", Роза Сябитова, озвучила размер своей пенсии.
"У меня пенсия составляет 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства", — пояснила она, и добавила, что пенсии "всегда были небольшими".
Также она подчеркнула, что о пенсии нужно задумываться уже в момент получения первой заработной платы, и посоветовала не рассчитывать на помощь государства.
Кроме этого, Сябитова подвергла критике тех современных пенсионеров, которые жалуются на маленький размер пенсий.
"А что вы сделали-то, дорогие мои? Занимались освоением целины? Теперь за каждую копейку бьетесь. Поэтому как потопали, так и полопали. Обжаться на государство здесь нельзя", — сделала вывод Сябитова.
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