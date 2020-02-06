Около 1,5 лет назад (в августе 2018 года) мать известной телеведущей Ольги Бузовой, Ирину Александровну, обокрали. В ее квартиру в Санкт-Петербурге проник злоумышленник и вынес ценные вещи и драгоценности на сумму примерно 6 миллионов рублей.
Среди украденного оказались предметы, которыми потерпевшая очень дорожила как памятью — золотые серьги, приобретенные с первой зарплаты, часы отца, кулон, купленный в 16 лет.
Как отметила Бузова-старшая, деньги для нее имеют значение и не сыпятся с неба, но память гораздо важнее.
Подозреваемым по этому делу проходит мужчина по фамилии Жаворонок. Он отказался признавать свою вину, хотя следствием собрано достаточное количество доказательств. В результате разбирательство ничем не закончилось, новое слушание состоится 12 февраля.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.