Мать Бузовой расплакалась на суде из-за похищенных украшений

Около 1,5 лет назад (в августе 2018 года) мать известной телеведущей Ольги Бузовой, Ирину Александровну, обокрали. В ее квартиру в Санкт-Петербурге проник злоумышленник и вынес ценные вещи и драгоценности на сумму примерно 6 миллионов рублей.

Среди украденного оказались предметы, которыми потерпевшая очень дорожила как памятью — золотые серьги, приобретенные с первой зарплаты, часы отца, кулон, купленный в 16 лет.

Как отметила Бузова-старшая, деньги для нее имеют значение и не сыпятся с неба, но память гораздо важнее.

Подозреваемым по этому делу проходит мужчина по фамилии Жаворонок. Он отказался признавать свою вину, хотя следствием собрано достаточное количество доказательств. В результате разбирательство ничем не закончилось, новое слушание состоится 12 февраля.