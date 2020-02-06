Первый канал уличили в копировании чужого телешоу

Представители телеканала RTVI упрекнули Первый канал в копировании телешоу Doc Talk, выходящего на RTVI с 9 сентября прошлого года.

Как указывается на интернет-ресурсе телеканала, передача, премьеру которой федеральный канал планирует на 10 февраля с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном, схожа не только по названию ("Док-Ток"), но также и по формату.