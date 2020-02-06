Представители телеканала RTVI упрекнули Первый канал в копировании телешоу Doc Talk, выходящего на RTVI с 9 сентября прошлого года.
Как указывается на интернет-ресурсе телеканала, передача, премьеру которой федеральный канал планирует на 10 февраля с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном, схожа не только по названию ("Док-Ток"), но также и по формату.
"Первым каналом была анонсирована премьера, абсолютно аналогичная формату RTVI. На 100%. Двое ведущих — мужчина и женщина, которые обсуждают человеческие истории, и даже название — точь в точь", — говорится на сайте телеканала.
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