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Источник Правда.Ру

Модельер из Франции создаст костюмы для шоу Ольги Бузовой

Шоу-бизнес

Французский модельер Жан-Поль Готье заинтересовался талантом российской телеведущей Ольги Бузовой.

Как передает информагентство "Москва", кутюрье захотел быть стилистом Бузовой на пресс-конференции в Москве, куда прибыл в честь премьеры своего шоу.

"Я хотел бы поработать по разным направлениям, с музыкантами. Если говорить об исполнителях, то есть Бузова, я с ней уже познакомился", — сказал Готье.

Кроме этого, модельер рассказал, что хотел бы создавать костюмы для российского кино.

Шоу Жан-Поля Готье Fashion Freak Show пройдет сегодня, 6 февраля, в здании Московского дворца молодежи.

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