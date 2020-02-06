Французский модельер Жан-Поль Готье заинтересовался талантом российской телеведущей Ольги Бузовой.
Как передает информагентство "Москва", кутюрье захотел быть стилистом Бузовой на пресс-конференции в Москве, куда прибыл в честь премьеры своего шоу.
"Я хотел бы поработать по разным направлениям, с музыкантами. Если говорить об исполнителях, то есть Бузова, я с ней уже познакомился", — сказал Готье.
Кроме этого, модельер рассказал, что хотел бы создавать костюмы для российского кино.
Шоу Жан-Поля Готье Fashion Freak Show пройдет сегодня, 6 февраля, в здании Московского дворца молодежи.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.