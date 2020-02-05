Крутой попросил Дубцову прикрыть тело

Популярная исполнительница Ирина Дубцова добавила в свой Instagram-аккаунт новый необычный фотокадр. Подписчики артистки обрадовались откровенному снимку.

В кадре Ирина в красном освещении с растрепанными волосами смотрит в сторону и закусывает губу.

"02.02.2020. Пусть все сбудется", — такими словами подписала фото Дубцова. При этом композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию певицы и написал в комментариях, чтобы девушка прикрыла свои прелести. "Ирунь, оденься, и все сбудется, обещаю!" — пошутил Игорь Яковлевич.

Фанаты также не остались равнодушными к впечатляющему образу любимой певицы и написали ей множество комплиментов.