Сати Казанова рассказала о своей болезни

Недавно певица Сати Казанова раскрыла секрет, который скрывала почти всю свою жизнь. Она призналась, что с детства страдает от болезни, которой всегда стеснялась.

И только сейчас, через много лет Сати набралась смелости и честно созналась, что больна псориазом. Певица рассказала, что уже свыклась со своей болезнью, но так было не всегда.