Недавно певица Сати Казанова раскрыла секрет, который скрывала почти всю свою жизнь. Она призналась, что с детства страдает от болезни, которой всегда стеснялась.
И только сейчас, через много лет Сати набралась смелости и честно созналась, что больна псориазом. Певица рассказала, что уже свыклась со своей болезнью, но так было не всегда.
"Мне всегда было стыдно, что у меня псориаз. А он у меня с 1,5 лет. Сейчас я уже принимаю это как данность. Научилась с жить и взаимодействовать с ним. И давно уже не беспокоюсь на этот счет", — написала артистка на своей странице в соцсети.
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