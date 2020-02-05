Дарья Мороз: Наш развод с Богомоловым не связан с Собчак

Актриса Дарья Мороз опровергла слухи касаемо того, что она развелась с режиссером Константином Богомоловым из-за его отношений с телеведущей Ксенией Собчак. По словам артистки, их общие пути с Богомоловым разошлись за долгий период до развода и его нового брака.

Отношения у пары закончились давно

Медиа просто спекулируют на том, что между официальным расторжением предыдущего брака и новым походом в ЗАГС Богомолова прошло очень мало времени. В действительности, оба не торопились расторгать брак, поскольку было не до этого. А отношения закончились намного раньше, пояснила Дарья Мороз. Кроме этого, по утверждению актрисы, она это осознала раньше своего бывшего мужа.

Также Мороз рассказала, что в настоящее время они с Богомоловым поддерживают хорошие отношения. А их общая дочь Аня общается как с отцом, так и с его новой супругой — Ксенией Собчак.