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Источник Правда.Ру

Ирина Отиева задумалась об эмиграции после скандала на ТВ

Шоу-бизнес

Новый выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир" довел известную некогда певицу Ирину Отиеву до отчаяния. Она заявила, она хотела бы покинуть Россию.

Отиева весьма эмоционально отреагировала на выпуск "Прямого эфира" Малахова о себе. В процессе программы обсуждали снятый скрытой камерой видеоролик, где певица без макияжа и в халате говорит о своем непростом положении. Впоследствии артистка пояснила, что эти кадры сняли обманным путем.

Как отметила певица, Малахов "торговал" ее лицом 1,5 часа, но не предложил ей ни рубля как компенсацию за ложь. Отиева напомнила о работе со знаменитым телеведущим, которая продолжалась 25 лет, с момента начала его деятельности на телевидении, и не ждала от него такого предательства.

Отиева выразила благодарность за поддержку после эфира Малахова стилисту Джорджу Ровалсу и своему директору Алексею Данченко, которые заступились за нее в студии. Исполнительница также допустила, что Малахов и его коллеги по цеху могут травить ее и в будущем.

"Я ни с кем не желаю войны. Пусть это останется на совести Малахова. Я хочу покинуть Россию. Они доведут меня, что я уеду", — сказала певица.

 

Темы телевидение ирина отиева андрей малахов
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