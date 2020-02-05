Бузова намекнула на свою беременность

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась своим подписчикам на то, что набрала лишние килограммы во время отдыха. Это вызвало множество слухов, которые касаются возможного прибавления в "семье" Ольги и блогера Давида Манукяна.

"Меня раздражает, что я поправилась за отпуск. Почему-то так хочется есть. И спать", — сообщила она в Instagram.

Также телеведущая отметила, что желает избавиться от лишних килограммов, но у нее не получается.

Поклонники под постом Бузовой написали свои предположения, что она, возможно, находится в "интересном положении", поэтому испытывает трудности со сном и аппетитом.