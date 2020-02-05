Все кому не лень рвутся править Конституцию: теперь вот и Михалкова

Юлия Михалкова, еще недавно блиставшая в шоу "Уральские пельмени" решила внести свой вклад в разработку поправок в Конституцию страны.

По мнению юмористки, в основном законе не хватает понятия "красота". О чем она и сообщила в Instagram.

По словам экс-юмористки, ей импонирует "оживление" в обществе:

"Одни за, другие против. Очень много предложений разных, в том числе и явно экзотических".

Самой же Юлии кажется, что авторы поправок упускают очень важный жизненный аспект:

"Там есть про любовь, доброту, уважение и справедливость. Но нет ни слова про красоту", - отмечает Михалкова.

И советует:

"Надо добавить!"

Напомним, закон о поправках в Конституцию страны был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о том, как идет работа в этом направлении читайте:

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