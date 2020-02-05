Юлия Михалкова, еще недавно блиставшая в шоу "Уральские пельмени" решила внести свой вклад в разработку поправок в Конституцию страны.
По мнению юмористки, в основном законе не хватает понятия "красота". О чем она и сообщила в Instagram.
По словам экс-юмористки, ей импонирует "оживление" в обществе:
"Одни за, другие против. Очень много предложений разных, в том числе и явно экзотических".
Самой же Юлии кажется, что авторы поправок упускают очень важный жизненный аспект:
"Там есть про любовь, доброту, уважение и справедливость. Но нет ни слова про красоту", - отмечает Михалкова.
И советует:
"Надо добавить!"
Напомним, закон о поправках в Конституцию страны был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным.
Подробнее о том, как идет работа в этом направлении читайте:
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