Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну

Ванны и тема загробного мира, судя по всему, очень волнуют телеведущую Ксению Собчак.

Напомним, полгода назад она показала в Интернете проморолик нового шоу, которому предстояло выйти на Первом канале. Но тогда этого не произошло.

А недавно Ксения вновь начала продвигать в Сети шоу, которое скоро выйдет с ее участием на ТВ. Так, в кадре она лежит в ванне с пеной и разговаривает по телефону с неким мужчиной по имени Андрей, намекая на известного телеведущего Андрея Малахова.

Но, очевидно, тему сантехники Собчак посчитала раскрытой недостаточно полно. Недавно звезда рассказала, что для своего строящегося особняка она выбрала подходящую ванну и даже показала ее фото в блоге. Этот предмет оказался черным, прямоугольной формы и очень похожим на гроб.