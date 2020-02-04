Григорий Лепс перенес уже третью операцию за последний год

Григорий Лепс перенес третью операцию на голосовых связках в течение последнего года. Хирургическое вмешательство проводилось в одной из клиник Парижа. В 2019 году музыкант объяснялся перед поклонниками, что операции на голосовых связках нужны ему, чтобы поддерживать вокальные данные, несмотря на возраст и ритм жизни.