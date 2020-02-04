Григорий Лепс перенес третью операцию на голосовых связках в течение последнего года. Хирургическое вмешательство проводилось в одной из клиник Парижа. В 2019 году музыкант объяснялся перед поклонниками, что операции на голосовых связках нужны ему, чтобы поддерживать вокальные данные, несмотря на возраст и ритм жизни.
"Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те", - пояснил Лепс.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.