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Источник Правда.Ру

Григорий Лепс перенес уже третью операцию за последний год

Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес третью операцию на голосовых связках в течение последнего года. Хирургическое вмешательство проводилось в одной из клиник Парижа. В 2019 году музыкант объяснялся перед поклонниками, что операции на голосовых связках нужны ему, чтобы поддерживать вокальные данные, несмотря на возраст и ритм жизни.

"Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те", - пояснил Лепс.

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