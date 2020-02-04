Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина попросила прощения у своей матери в Instagram. Ранее девушка в эфире телеканала НТВ обвинила свою мать в насилии. Эти обвинения вызвали резонансный скандал.

"Дорогая мама. Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались", — написала в Instagram Плаксина.