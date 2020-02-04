Новое шоу под название "Док-Ток" на "Первом канале" будут вести Александр Гордон и Ксения Собчак. Примечательно, что в описании шоу утверждается, что это "абсолютно новый формат".
"В центре внимания истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушными, истории, достойные экранизации. В "Док-Ток" громкие события не столько обсуждаются, сколько переживаются заново. Каждая тема раскрывается с разных сторон, ведь у героев своя правда", - сказано в сообщении телеканала.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.