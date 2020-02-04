Собчак и Гордон будут вести новое шоу на "Первом канале"

Новое шоу под название "Док-Ток" на "Первом канале" будут вести Александр Гордон и Ксения Собчак. Примечательно, что в описании шоу утверждается, что это "абсолютно новый формат".