Дана Борисова рассказала, что в ближайшее время на всех популярных ток-шоу страны выйдут выпуски, посвященные скандалу вокруг Любови Успенской и ее дочери. Напомним, ранее Татьяна Плаксина обвинила свою мать в насилии. По ее словам, Успенская запирала девушку в квартире и душила. Успенская сразу же опровергла эти обвинения и заявила, что ее дочь говорила под давлением продюсеров телеканала НТВ.
В эфире телепередачи "Ты не поверишь!" появилось видео предполагаемого похищения Татьяны Плаксиной. На видеозаписи видно, как девушка сопротивляется двум молодым людям, которые хотят забрать ее с собой. По предварительным данным, похищение дочери могла инсценировать Любовь Успенская.
"В программе прозвучало ещё очень много шокирующих откровений. Кстати, Татьяна призналась, что выздоравливала от зависимости тоже на Самуи. Ну а сегодня звёздная мама выступила с заявлением, что у дочери диагноз "шизофренический психоз", — заявила Дана Борисова.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.