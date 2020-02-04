Певицу Любовь Успенскую ожидает массовая травля

Дана Борисова рассказала, что в ближайшее время на всех популярных ток-шоу страны выйдут выпуски, посвященные скандалу вокруг Любови Успенской и ее дочери. Напомним, ранее Татьяна Плаксина обвинила свою мать в насилии. По ее словам, Успенская запирала девушку в квартире и душила. Успенская сразу же опровергла эти обвинения и заявила, что ее дочь говорила под давлением продюсеров телеканала НТВ.

В эфире телепередачи "Ты не поверишь!" появилось видео предполагаемого похищения Татьяны Плаксиной. На видеозаписи видно, как девушка сопротивляется двум молодым людям, которые хотят забрать ее с собой. По предварительным данным, похищение дочери могла инсценировать Любовь Успенская.