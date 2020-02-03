Елена Ханга назвала размер своей пенсии

На телепередаче "Секрет на миллион" Елена Ханга раскрыла Лере Кудрявцевой некоторые секреты своей жизни. Так, она рассказала, что получает пенсию в 23 тысячи рублей, "как и все".

Она также добавила, что из-за этого не может купить себе дорогие вещи и не смогла бы купить туфли за 800 долларов, как у Кудрявцевой. При этом дочь Ханги, Анна-Елизавета Игоревна Минтусова, в настоящее время учится в США.

Елена Ханга также добавила, что стипендия дочери больше, чем ее пенсия. Поэтому когда Анна-Елизавета просит дорогой подарок у матери, та ей напоминает, что является пенсионеркой.