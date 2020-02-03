Екатерина Климова опубликовала в Instagram фото 24-летней давности. На снимке изображена актриса в 18-летнем возрасте. Она рассказала, что когда-то порвала фотографию, поскольку не нравилась сама себе.
"Некрасивая, обыкновенная я какая-то!", - подписала фото Климова.
Оказалось, что порванное фото достала из мусорного ведра и склеила мать актрисы, за что она ее поблагодарила.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.