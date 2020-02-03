Екатерина Климова опубликовала свое фото в 18-летнем возрасте

Екатерина Климова опубликовала в Instagram фото 24-летней давности. На снимке изображена актриса в 18-летнем возрасте. Она рассказала, что когда-то порвала фотографию, поскольку не нравилась сама себе.

"Некрасивая, обыкновенная я какая-то!", - подписала фото Климова.

Оказалось, что порванное фото достала из мусорного ведра и склеила мать актрисы, за что она ее поблагодарила.